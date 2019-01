Desenvolvedor alerta para Atalhos do iOS que capturam dados de usuários

Os Atalhos do iOS representam uma das melhores novidades introduzidas pela Apple para o seu sistema operacional móvel nos últimos tempos. Eles simplificam algumas tarefas que antes requeriam uma série de passos complicados ou chatos, e até mesmo abrem possibilidades que antes não eram sequer existentes nos aparelhos da Maçã — nós mesmos já demos várias dicas de atalhos interessantes aqui no site. Entretanto, é preciso ter atenção para um outro lado dessa liberdade toda.

O desenvolvedor Simeon Nasilowski, da Two Lives Left, foi recentemente ao Twitter para fazer um alerta: sempre preste atenção nos atalhos que você está ativando, em que tipos de processos eles desencadeiam e na reputação do desenvolvedor ou empresa que criou a ferramenta — em alguns casos, os recursos extras podem estar escondendo ações deveras indesejadas.

From highly personal contacts, names you've typed into iMessage, addresses, browsing history, app usage, file contents

I'd even loaded the entire text of Dickens' David Copperfield into Codea recently to test editing performance. Names and places from the story were indexed /2 pic.twitter.com/2bfIr9aqCS

— Simeon (@twolivesleft) 23 de janeiro de 2019