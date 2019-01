Malware para Mac usa cookies de navegadores para tentar roubar criptomoedas

Um novo malware descoberto pela Unit 42 da Palo Alto Networks deve ligar um sinal de alerta entre usuários de Macs que gerenciam e mineram criptomoedas.

Identificado como CookieMiner, o malware é uma variante do OSX.DarthMiner e basicamente usa cookies armazenados em navegadores para tentar capturar dados de login (e inclusive chaves de autenticação) para roubar criptomoedas — tais como Binance, Poloniex, Bitstamp e MyEtherWallet — e outros dados de usuários infectados.

Ele é desenhado de forma a infectar ambos Safari e Chrome, podendo inclusive acessar suas carteiras digitais e capturar senhas e cartões de créditos armazenados nelas (o alcance de dados é bem maior no caso do Chrome, porém). Ele tenta, ainda, roubar mensagens armazenadas em backups do iPhone no iTunes.

Pensa que acabou? Não. O malware também aproveita para instalar o seu próprio software de mineração na máquina do usuário, baseado na (pouco conhecida) criptomoeda japonesa Koto.

A Palo Alto Networks já tratou de proteger usuários da sua tecnologia WildFire, ao menos enquanto a Apple não bloqueia essa ameaça pelo sistema XProtect do macOS. Recomenda-se que usuários limpem os cookies de seus navegadores e não armazenem dados de login para tais criptomoedas localmente.

via ZDNet