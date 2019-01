Nintendo adia lançamento da versão mobile do jogo Mario Kart Tour

Há exatamente um ano, a Nintendo anunciou que lançaria o clássico Mario Kart para dispositivos móveis no fim de março. Apesar de ainda estarmos a dois meses dessa data, a gigante japonesa de jogos eletrônicos vai dar um chá de cadeira ainda maior para quem aguardava o jogo, uma vez que esse lançamento foi adiado para o meio do ano.

Eis o tweet de um ano atrás:

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 de fevereiro de 2018

A bandeira quadriculada foi levantada e a linha de chegada está próxima. Um novo aplicativo móvel está agora em desenvolvimento: Mario Kart Tour! #MarioKartTour. Lançamento no ano fiscal que termina em março de 2019.

A Nintendo informou que a decisão foi tomada para melhorar a qualidade do game e expandir as ofertas de conteúdo após o lançamento, de acordo com um comunicado veiculado junto aos resultados do último trimestre fiscal da companhia, divulgado pelo The Verge.

Como comentamos, Mario Kart Tour não deverá funcionar exatamente da mesma forma que Super Mario Run (que possui apenas uma compra única para liberar todas as funções). Nesse sentido, é provável que a Nintendo adicione ainda mais compras internas no próximo jogo para “impulsionar sua monetização”.

Esse é o segundo grande sucesso aguardado da Nintendo que sofre com atrasos em menos de um mês; na semana passada, a empresa anunciou que o desenvolvimento do jogo Metroid Prime 4 está sendo completamente reiniciado. Vale relembrar, portanto, a citação mais famosa do criador do Mario e da personagem Zelda: “Um jogo atrasado é bom, mas um jogo apressado é sempre ruim.”

Só em 2018, a Nintendo faturou US$348 milhões com jogos mobile.