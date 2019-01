Obras da Apple Fifth Avenue, em Nova York, deverão terminar neste semestre

Estamos de volta com mais novidades relacionadas às lojas da Apple espalhadas pelo mundo. E uma das notícias é relacionada — possivelmente — à mais icônica delas. Vamos às notícias!

Fim das obras na Apple Fifth Avenue

Em meados de 2017, nós comentamos que a reforma da loja mais famosa de Nova York (e, provavelmente, do mundo) poderia ser finalizada em outubro/novembro passado. Isso porque, no próprio local, havia uma placa informando exatamente isso. Bem, o prazo não foi cumprido por motivos alheios (afinal, nenhuma obra fica pronta no prazo).

Agora, John Powers, CEO da Boston Properties (empresa coproprietária do prédio General Motors, onde fica localizada a loja), informou que a loja deverá ficar pronta ainda neste semestre — tal afirmação foi proferida durante a conferência financeira da empresa, como informou o Seeking Alpha.

Enquanto isso não acontece, a Apple continua com a sua loja temporária ali ao lado. Aparentemente, quando a Maçã deixar esse local, a Under Armour assumirá o espaço.

Como já informamos, a Apple Fifth Avenue dobrará de tamanho (passando de 2.972 para 7.153 metros quadrados) — com direito a um suposto estúdio para a rádio Beats 1. A renovação do espaço começou em janeiro de 2017 — ou seja, já são mais de dois anos de obras. 😳

Apple Michigan Avenue trocando de dono

Não tem muito tempo que uma das mais belas lojas da Apple foi inaugurada em Chicago. O local, contudo, não é da Maçã: a empresa assinou um contrato de aluguel de 15 anos — o que justifica o investimento total superior a US$80 milhões para construir tal belíssima estrutura.

Para termos uma ideia, em 2018 a empresa vai desembolsar nada menos que US$2,5 milhões para a Walton Street Capital, dona do espaço — valor este que sobe 10% ao ano durante o tempo do contrato, como informou o Crain’s Chicago Business.

Quer dizer, ex-dona: a Walton Street Capital comprou o espaço em agosto de 2017 num negócio de US$360 milhões (que envolve também uma torre de escritório de 35 andares ao lado, na N. Michigan Ave, 401); poucos meses depois, porém, ela está vendendo a loja e um pequeno espaço à margem do rio que atualmente está alugado para a Shoreline Sightseeing, que oferece passeios de barco no Rio Chicago e no Lago Michigan — a torre de escritório continua sob o seu comando. O preço? US$79 milhões.

A Invesco pagará US$3.900 por pé quadrado, o que torna o negócio a quinta venda de imóvel mais cara de Chicago, de acordo com a Real Capital Analytics (uma empresa de pesquisa de Nova York).

Imbróglio em Melbourne

Como já falamos aqui, a Apple tinha planos de construir uma nova loja na Federation Square, em Melbourne (Austrália) — plano este que encontrou resistência e foi revisto. A ideia era que a construção começasse agora no início de 2019, mas tudo acabou sendo adiado por um ano após dois ministros que gerenciavam os acordos com a Apple serem afastados do projeto.

Agora, uma nova tentativa está sendo feita para demolir o Yarra Building, local onde será levantada a nova loja da Maçã. O pedido foi pela administração da praça, a qual argumentou que o prédio a ser demolido não está de acordo com os outros projetos de construção do recinto. Há, porém, críticos sugerindo que a administração está fazendo tudo isso de forma apressada para demolir o edifício antes da possibilidade de ele ser reconhecido por seu valor histórico — algo que impediria a demolição.

O local estava sob proteção patrimonial temporária até pouco tempo atrás; em breve, haverá uma deliberação sobre a possível proteção permanente da região, podendo atrapalhar de vez os planos da Apple.

Pelo visto, muita coisa ainda vai rolar até essa loja de fato sair do papel. Ou não.

