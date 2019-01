Procuradora-geral de Nova York abre investigação sobre o bug do FaceTime

Ontem, comentamos o primeiro processo contra a Apple envolvendo o bug do FaceTime, e quem acompanhou o caso se lembrará que dissemos que não tardaria até a Maçã enfrentar ainda mais problemas similares. Eis que aconteceu: agora a procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, abriu uma investigação sobre a falha do serviço e a “resposta lenta da Apple”.

BREAKING: We’re launching an investigation into Apple’s failure to warn consumers about the FaceTime privacy breach & their slow response to addressing the issue.

New Yorkers shouldn't have to choose between their private communications & their privacy rights.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) 30 de janeiro de 2019