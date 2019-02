6 jogos gratuitos e rápidos que, talvez, não acabarão com a sua produtividade

Sou daqueles que não abre mão de um jogo para relaxar esporadicamente, ainda que a frequência seja mais alta do que eu gostaria. A parte boa de ter vários jogos é que você se diverte, diminui a tensão e ainda aumenta a sua criatividade — ou até mesmo habilidades como memória e outras, dependendo do game. A parte ruim fica para os jogos que exigem a atenção fixa por mais de 15-20 minutos (como Free Fire, Fortnite e similares), se tornando vilões da produtividade.

Bom, talvez eu possa lhe ajudar a substituir jogos longos e demorados por outros que são bem rapidinhos, para momentos de ligeira descontração ou, quem sabe, para acompanhar um #2 no banheiro. 😅

Na lista abaixo, você terá: o tempo, o nome do jogo e a minha breve descrição. Os minutos mostrados são o tempo médio de uma partida do game — sem considerar possíveis prorrogações ou recomeços.

Para baixar, toque no nome ou no banner antes de cada descrição.

1 minuto

Tênis de mesa com gráficos e conceitos simples, o game da Orangenose Studios é tão fácil de jogar (o que é bem diferente de ser fácil de ganhar) que você vai amá-lo já de primeira. Trilha boa, rápido pra abrir e jogar, e o desafio aumenta gradativamente. Ainda tem uma notícia boa: não só lhe tirará do tédio, como exercitará seu cérebro para ter reflexos melhores.

Ponto ruim? Poderia ter mais fases e, talvez, as propagandas lhe incomodem — mas você pode removê-las com uma compra interna.

Dica: mantenha os olhos na mesa, não no seu personagem!

2 minutos

Dos criadores do “Melhor Jogo de 2016 da App Store” (Mr. Crab 2), a Illusion Labs traz um porquinho em uma aventura diferente. Você precisa ajudá-lo a fugir de um planeta pelos trilhos enquanto coleta estrelas e maçãs. Toda a jogabilidade é muito fácil, contando com apenas um toque.

A explosão de cores chama ainda mais atenção quando outros personagens são desbloqueados — incluindo roupas e veículos diferentes — passando por dezenas de fases, desviando-se de martelos gigantes, lanças afiadas, lasers e muitos outros obstáculos.

É divertido, testa seus reflexos como no game anterior e chega a ser muito desafiador para principiantes e experts. Muito bonito, bem feito e fácil de jogar mas, de novo: isso não quer dizer que seja fácil para passar de fase.

Pontos ruins: os anúncios *vão* lhe incomodar e nem há uma opção para removê-los, mesmo pagando; seu progresso (ainda) não é salvo caso você reinstale o game.

Você muito provavelmente já viu um anúncio desse jogo no Instagram — se você faz uso desta rede social, é claro. Se não, permita-me explicar esse vício em poucas palavras: você controla um buraco que precisa sair engolindo tudo de uma cidade. E não vou mentir, a sensação é estranhamente satisfatória.

A variação aqui vai para os modos de jogo:

Clássico: faça a melhor pontuação em dois minutos;

Batalha: seja o último buraco a sobrar;

Sozinho: engula 100% do mapa em dois minutos;

Amigos: jogue com alguém próximo a você.

Esta última parte é um dos poucos pontos ruins do game: para jogar com alguém de verdade, você precisa estar ao lado da pessoa (até seis jogadores), que também deve(m) ter o jogo instalado.

Pra você não enjoar, tem buracos de cores e formatos diferentes. Os últimos são os melhores e mais rápidos. 🙊

Interrompo a programação para fazer um apelo em caráter, também, humorístico: não seja como a pessoa abaixo. Não avalie os jogos (ou apps) sem testá-los antes.

É claro que damos risadas com situações assim, mas imagine se você passa meses preparando um TCC e sua banca lhe dá a nota (talvez não tão boa) sem você nem apresentar? #pararefletir

Jogo estilo multijogadores em tempo real, no qual é preciso coletar o máximo possível de coroas antes que você seja destruído — e isso nem é muito difícil, porque são 16 poderes para lhe ajudar na exterminação, desde lança-chamas a catapulta. Leva alguns segundos até você se acostumar com o controle, mas depois é só diversão e destruição.

O sistema de missões, as atualizações frequentes com novidades e os mais de 70 carros com suas personalizações ajudam o jogo a não ficar enjoativo. Uma propaganda aqui e ali está presente, é claro, mas nada muito agressivo

Dica: não jogue quando estiver estressado(a). 😉

3 minutos

Mais um superfácil de jogar que tudo o que você precisa fazer é tocar na tela para controlar o herói na jornada por vários mundos cheios de monstros. Personagens (não tão) fofos estão presentes: cavaleiro, bruxa, panda, pirata, vampiro, entre outros.

Missões diárias também estão aqui, mais uma vez ajudando um jogo a não cair no limbo. Elas lhe ajudam a coletar moedas para conseguir personagens, que normalmente são bem difíceis se você não pegar logo o jeito do jogo.

Definitivamente, dos jogos que testam os reflexos, este é um dos meus preferidos — e ainda vem com um pacote de figurinhas para o iMessage!

A gigante Supercell, dona dos sucessos Clash of Clans e Clash Royale, ousou mudar o estilo em seu último jogo. Confira a breve descrição da App Store:

Batalhe com seus amigos ou sozinho em inúmeros modos de jogo em menos de três minutos. Desbloqueie e melhore vários Brawlers com habilidades poderosas. Compre e colecione visuais únicos para se destacar e tirar onda no campo de batalha. Junte-se a um clube ou crie um com seus amigos para compartilhar estratégias e lutar.

Com vários modos de jogo e inúmeras possibilidades para tentar uma vitória, Brawl Stars é algo que você precisa ter. Mas tenha com moderação: cada batalha/evento dura em média três minutos; o difícil é resistir ficar em apenas três minutos.

· • ·

Se você tem sugestões de jogos para aparecer aqui no MacMagazine, use e abuse da seção de comentários abaixo, ou me avise pelo Twitter. 😉