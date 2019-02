Filme da semana: compre “Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso”, com Matt Damon e Julianne Moore, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso”, com Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

A aparência tranquila de um subúrbio no fim da década de 1950 esconde segredos que veem à tona nesta comédia de humor negro dirigida por George Clooney. Tudo começa com a chegada de uma família negra a uma área habitada por brancos, causando uma histeria coletiva. Enquanto isso, um tedioso morador (Matt Damon) lida com a invasão à sua casa e o assassinato da sua esposa, mas acaba levantando a suspeita do investigador vivido por Oscar Isaac. Comandando o roteiro de Joel e Ethan Coen, Clooney une sátira e policial noir de maneira brilhante, com destaque para Julianne Moore no papel de gêmeas radicalmente opostas.