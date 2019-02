Nintendo anuncia seu próximo lançamento mobile: Dr. Mario World

A Nintendo é brincalhona assim, mesmo: praticamente no mesmo dia em que a empresa divulgou o adiamento de Mario Kart Tour, ela anunciou que irá trazer o clássico puzzle da década de 1990, Dr. Mario World, para a plataforma mobile.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 31 de janeiro de 2019