Promoções do dia na App Store: Space Marshals 2, Animatix, Flight Unlimited X e mais!

Fechando a semana e abrindo o mês de fevereiro com a nossa seleção de promoções nas App Stores!



O destaque do dia é o jogo Space Marshals 2, da Pixelbite — uma continuação da aventura no velho oeste do espaço!

Escolha sua aproximação cautelosamente. Alguns dizem que entrar em combate direto, com as armas na mão, não é a melhor alternativa. Use distrações para separar inimigos. Use nocautes de subterfúgio e armas silenciosas para reduzir os números dos oponentes. Invada torres de defesa e vire-as contra seus mestres. Atraia facções diferentes para o mesmo lugar e faça-as lutar entre si.

Aproveite os espaços no ambiente, espalhe armadilhas, use distrações, escudos e se esconda — mudando o jogo — usando o seu conhecimento do espaço como uma vantagem contra os criminosos. Participe de missões, adquira mais armas e sincronize a sua evolução via iCloud (para todos os seus dispositivos).

Abaixo outros aplicativos/jogos para iOS que, juntos, somam quase R$50 de desconto:

Fotos animadas.

Simulador de voo.

Joguinho viciante.

Chamadas falsas.

Jogo de gamão.

Aplicativo para os pequenos.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😎