Vídeos: como competir de forma saudável contra seus amigos e mais dicas da Apple

A Apple vem publicando diversos vídeos do seu canal do YouTube dando dicas relacionadas aos seus produtos (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, etc.) e nós fazemos questão de destacar todos aqui — afinal, conhecer as tarefas que os seus dispositivos podem realizar é sempre bom.

Nos últimos dias, foram três novos vídeos: um focado em compartilhar e desafiar os seus amigos de uma forma saudável com seu smartwatch e outros dois ensinando a como tirar proveito das capacidades fotográficas do seu smartphone.

Como iniciar uma competição de Atividade

Com o Apple Watch, você mantém a motivação lá em cima desafiando um amigo para uma competição de sete dias.

Como editar selfies em modo Retrato no iPhone

Use os efeitos de iluminação e o Controle de Profundidade para retocar suas selfies e conseguir resultados profissionais.

Como editar fotos com o Controle de Profundidade no iPhone

Use o Controle de Profundidade no modo Retrato para dar mais dramaticidade às suas fotos.

Confira mais dicas e tutoriais sobre iOS, macOS, watchOS e tvOS aqui!

