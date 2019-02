John Gruber: Apple não lucra nem com a Apple TV 4K, nem com o HomePod

Se tem uma coisa que nenhuma empresa divulga sobre os produtos que vende é o seu custo real de fabricação, então o máximo que temos são estimativas feitas com base em análises de cada peça que compõe determinado eletrônico, por exemplo.

Pois John Gruber, do blog Daring Fireball, comentou por alto no podcast The Talk Show #242 que ouviu de “um passarinho confiável” que a Apple não lucra nem com a Apple TV 4K, nem com o HomePod.

Antes de mais nada: sim, Gruber tem conhecidamente fontes confiáveis dentro da Apple. Se o que ele falou é preciso ou não desta vez, não há como ter certeza.

Dito isso, o blogueiro cravou que a Apple TV 4K é praticamente vendida a preço de custo (US$180 pelo modelo de 32GB, nos Estados Unidos) e que o HomePod, a US$350, é vendido com prejuízo. Meio difícil de acreditar, mas…

Aproveitando a oportunidade, Gruber também disse acreditar que os AirPods são vendidos próximo do preço de custo — esses sim eu até consigo aceitar, considerando que há de fato no mercado fones de ouvido sem fio similares que custam bem mais que os US$160 dos da Apple.

Diz Gruber:

Se você acha um problema esses produtos serem mais caros comparados com a concorrência, que poucas pessoas os compram, não é porque a Apple está cobrando muito. É porque a Apple fabricou e desenhou produtos bons demais.

Mesmo se isso tudo for verdade, o fato é que a Apple limita bastante, sim, o alcance desses produtos pelos seus preços acima da média. Não é à toa, por exemplo, que circulam rumores de uma versão mais barata do HomePod vindo por aí, bem como de uma nova Apple TV em estilo “dongle”.

Mas que é difícil de acreditar, é.

via MacRumors