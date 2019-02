WhatsApp agora pode ser protegido por Face/Touch ID; Facebook e Messenger são adaptados para os novos iPhones

Alguns updates importantes de aplicativos populares chegaram à App Store nos últimos dias, incluindo uma nova versão bastante esperada do WhatsApp Messenger que acaba de sair do forno, em plano domingo. Vamos conferi-los?

Tal como havíamos adiantado há algumas semanas, o WhatsApp ganhou hoje uma atualização com um recurso bastante requisitado por usuários: proteção por Face ID ou Touch ID.

Depois de atualizar para a versão 2.9.20, basta abrir o WhatsApp e ir em Ajustes » Conta » Privacidade para habilitar o novo bloqueio biométrico do app.

Ou seja, mesmo que você entregue seu iPhone desbloqueado para alguém ver algo nele, essa pessoa não mais conseguirá acessar suas conversas sem o seu consentimento.

Antes tarde do que nunca, ambos Facebook e Messenger foram atualizados nos últimos dias com suas interfaces devidamente adaptadas para os novos iPhones, incluindo o XS Max e o XR.

Antes, eles ainda rodavam “esticados” e não aproveitavam tudo o que as novas resoluções maiores têm a oferecer. A experiência de uso fica bem melhor, dessa forma.

Os apps também agora rodam nos novos iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas sem barras pretas.

Por fim, mas não menos importante, o novo design do Outlook — com um clássico cabeçalho azul — já foi disponibilizado para todos os usuários rodando sua última versão no iOS.

As of today the rollout of the new @Outlook for iOS design is now available to all users! Thank you for all of the feedback, keep it coming! 💌 pic.twitter.com/r7MurYt8qD

— Michael Palermiti (@MPalermiti) 30 de janeiro de 2019