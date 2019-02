Apple está a poucos bilhões de se tornar novamente a empresa mais valiosa do mundo

Após um período nebuloso, as ações da Apple ($AAPL) voltaram a subir num bom ritmo — tanto é que, na semana passada, ela saiu da quarta posição — ultrapassando a Alphabet ($GOOG) — e voltou a ser a terceira colocada no ranking das empresas mais valiosas do mundo.

Hoje, mais uma posição foi galgada pela Maçã, que deixou a Amazon ($AMZN) para trás e colou de vez na Microsoft ($MSFT).

Com uma alta de 2,84%, as ações da Maçã estão agora valendo US$171,25, levando o market cap da empresa para US$809,9 bilhões. Veja como está a classificação, agora:

Posição Empresa Valor da ação Variação do dia Valor de mercado 1 Microsoft US$105,74 +2,88% US$811,2 bilhões 2 Apple US$171,25 +2,84% US$809,9 bilhões 3 Amazon US$1.633,31 +0,44% US$802,2 bilhões 4 Alphabet US$1.132,80 +1,99% US$790,2 bilhões

Os números estão muito próximos, então muito provavelmente veremos trocas de posições acontecendo ao longo da semana. A disputa em si não significa absolutamente nada, mas não deixa de ser interessante acompanhar essa título simbólico que ficou com a Maçã por muitos e muitos anos.