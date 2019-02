Apple Watch ajuda no resgate de norueguês que caiu inconsciente

Como já comentamos [1, 2], os novos recursos de saúde do Apple Watch Series 4 — o ECG e a Detecção de Queda — já foram responsáveis por salvar vidas de diversos consumidores no passado. Agora, eis que o gadget vestível da Maçã foi, mais uma vez, uma peça fundamental no resgate de uma emergência, desta vez na Noruega.

Após sofrer uma queda e cair inconsciente, Toralv Østvang, de 67 anos, foi encontrado pela polícia desacordado e sangrando no chão do seu banheiro graças ao Apple Watch e ao recurso de Detecção de Queda (que alertou as autoridades de emergência do acidente), como divulgou o site norueguês NRK.

A filha de Østvang, Datteren Kirsti, explicou que seu pai deve ter ido ao banheiro no meio da noite e sofrido um mal-estar; na queda, o norueguês sofreu três fraturas no rosto.

Ela também contou que ele nunca havia considerado qualquer outro sistema de alerta para situações como essa, tornando ainda mais notável que estivesse usando um Apple Watch (que acontece de possuir um recurso de detecção de queda).

Poderia ter sido muito pior. Durante toda a manhã, nos perguntamos: “O que aconteceria se ele não tivesse usado o smartwatch?” Ele não levou o celular para o banheiro. É incrível que ele tenha recebido ajuda rápida do alarme, até que a polícia o encontrou. Foi uma queda séria, talvez tenha salvado a vida dele.

Como nós já explicamos, o Apple Watch Series 4 é capaz de detectar quando você cai, perguntando se você está bem em seguida. Caso o usuário não reaja por mais de um minuto, o relógio irá, automaticamente, alertar os serviços de emergência e informar a sua localização atual. Apesar da importância de um recurso como esse, vale notar que ele também já deu trabalho para algumas autoridades em áreas de esqui nos EUA.

É bom ressaltar que, por padrão, essa Detecção de Queda vem desativada para usuários com menos de 65 anos. No caso de Østvang, portanto, não foi necessário que ele ativasse manualmente o recurso, justamente para ajudar as pessoas acima dessa idade (que possuem mais chances de sofrerem quedas).

via 9to5Mac