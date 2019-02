iOS 12.2 beta 2 vem com novos Animojis e ícone de “5G” na barra de status

O iOS 12.2 beta 2 foi liberado hoje pela Apple. E se você achou que não veríamos nenhuma novidade — além daquelas que já acompanhamos na primeira beta —, se enganou!

Confira abaixo o que mudou:

Novos Animojis

Você é fã dos Animojis? Então vai gostar de saber que 4 novos se juntaram aos 19 já existentes. São eles: tubarão, coruja, javali e girafa.

Aos que ainda não conhecem o recurso, nós fizemos um vídeo explicando tudo sobre ele.

5G no iPhone?

Nos Estados Unidos, a AT&T passou a mostrar a indicação “5G E” em vez de 4G/LTE em certas áreas, conforme podemos ver abaixo:

Alguns iPhones da AT&T estão exibindo o ícone enganoso “5G E” no iOS 12.2 beta 2 https://www.macrumors.com/2019/02/04/att-iphones-5ge-icon-beta-2/… por @julipuli.

Tudo não passa de uma jogada de marketing, já que nenhum iPhone é capaz de se conectar a uma rede 5G atualmente. O “E” significa Evolution, uma nova marca que a AT&T está usando para algumas partes de sua rede LTE. De acordo com a operadora, o 5G Evolution atinge um pico teórico de velocidade sem fio de 400Mb/s, que não coincide com as velocidades de transferência de dados 5G — na verdade, trata-se de uma velocidade típica de conexões LTE Advanced Pro.

Ou seja, a AT&T mais está atrapalhando do que ajudando nesse começo de transição para o 5G.

Percentual de bateria na Tela de Bloqueio

Será que a Apple mudou o comportamento das informações mostradas na Tela de Bloqueio?

Latest iOS 12.2 beta shows the battery percentage readout permanently on the lock screen (not just whilst charging). Hoping it’s a bug because it’s annoying — I want to see the date! pic.twitter.com/qUX1y0hj8K — Benjamin Mayo (@bzamayo) 4 de fevereiro de 2019

A última iOS 12.2 beta mostra a leitura da porcentagem da bateria permanentemente na Tela de Bloqueio (não apenas durante o carregamento). Espero que seja um bug porque é chato – eu quero ver a data!

De fato, não faz muito sentido mostrar a porcentagem no lugar da data quando o telefone não está carregando — e o próprio Benjamin Mayo tratou de acabar com qualquer dúvida:

Okay phew (I should have checked the release notes first) https://t.co/8OiFhIWkPH — Benjamin Mayo (@bzamayo) 4 de fevereiro de 2019

Ok, ufa (eu deveria ter checado as notas de lançamento primeiro).

Como a própria Apple explica nas notas de liberação da nova versão, esse é um bug mesmo que se resolve ao desligar/ligar o dispositivo.

· • ·

Caso surjam outras novidades do iOS 12.2 beta 2, atualizaremos este artigo com elas. 😉