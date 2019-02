Microsoft prepara expansão do Xbox Live para iOS, Android e Nintendo Switch

A Microsoft deverá anunciar durante a Game Developers Conference (GDC) 2019, que acontece em março próximo, a expansão do Xbox Live para plataformas de terceiros, incluindo iOS, Android, Nintendo Switch e PCs, como divulgado no cronograma da GDC.

A ação é uma tentativa da companhia de Redmond de aumentar a base de usuários do serviço online (que já é uma das maiores do mundo) de aproximadamente 400 milhões de dispositivos (68 milhões ativos) para mais de 2 bilhões de aparelhos com o lançamento do novo Xbox Development Kit (XDK) multiplataforma.

A Microsoft já possui alguns títulos com suporte ao seu serviço online em outras plataformas, a exemplo de Minecraft (que requer o login do Xbox Live no iOS, no Android e no Nintendo Switch para que os jogadores possam “se conectar”). Com a expansão, no entanto, a companhia pretende levar a integração multiplataforma para ainda mais jogos.

Mais precisamente, o suporte multiplataforma do Xbox Live permitirá que os desenvolvedores integrem lista de amigos, clubes e conquistas em jogos multiplayer para diversos sistemas móveis. Se a Microsoft integrar essa novidade ao Xbox Game Pass (que dá aos assinantes acesso a diversos jogos), a Apple enfrentará uma baita concorrência para implementar seu próprio serviço de streaming de jogos.

A Microsoft também planeja alavancar seu conjunto de ferramentas de backend para construir, desenvolver e lançar jogos conectados à nuvem (xCloud) a partir da PlayFab, fornecedora de serviços multiplataforma adquirida pela companhia no começo do ano passado.

Isso derrubará as barreiras para desenvolvedores que querem que suas comunidades se misturem mais livremente entre as plataformas. Combinado com os serviços de jogos da PlayFab, isso significa menos trabalho para os desenvolvedores de jogos e mais tempo para se concentrar em tornar os jogos divertidos.

Descobriremos mais detalhes sobre os planos da Microsoft durante a GDC 2019, que acontecerá em San Francisco a partir do dia 18 de março.

via Windows Central