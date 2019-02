Promoções do dia na App Store: SimCity: Complete Edition, Hyperforma, Pikka e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta segunda-feira!



SimCity: Complete Edition, é a versão offline do jogo que lhe coloca no papel do prefeito de uma cidade que precisa ser construída e gerenciada do zero.

Crie a cidade que deseje e tome as decisões que irão moldar a sua cidade e os Sims residentes. Concentre-se na indústria ou no consumo e a sua economia irá voar mas às custas da saúde dos seus Sims, à medida que a poluição evolui. Implemente tecnologias ecológicas e melhore a qualidade de vida dos seus Sims enquanto arrisca mais impostos e desemprego. A escolha é sua.

Confira um vídeo:

Um excelente clássico em uma oferta imperdível!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$79 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de aventura.

Fatos aleatórios para o seu dia.

Foco na saúde.

Jogo de corrida.

Utilitário para navegação.

Vídeo sem pausar sua música.

App para macOS

Utilitário para cores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂