Segundas versões beta do iOS 12.2, do macOS Mojave 10.14.4, do watchOS 5.2 e do tvOS 12.2 estão disponíveis

Pouco mais de uma semana após liberar as primeiras, a Apple disponibilizou hoje as segundas versões beta do iOS 12.2 (compilação 16E5191d ), do macOS Mojave 10.14.4 ( 18E184e ), do watchOS 5.2 ( 16T5191d ) e do tvOS 12.2 ( 16L5191d ).

Junto deles, a Apple liberou também o Xcode 10.2 beta 2 ( 10P91b ), o Classroom 3.0 para iPad beta ( 2E12 ), o Classroom 2.0 para Mac beta ( 1B15 ), o macOS Server 5.8 beta 2 ( 18S2038 ) e o Apple Configurator 2.9 beta 2 ( 3J16 ).

Como já comentamos aqui, a nova versão do iOS já nos mostrou que novos AirPods chegarão em breve, que o Apple News aterrissará no Canadá e que novos iPads e um iPod touch também estão nos planos da Maçã. Além disso, o sistema já traz novidades relacionadas ao suporte do AirPlay 2 em televisores, vem com um novo ícone do “Espelhar a Tela” na Central de Controle, widget de controle remoto (também na Central de Controle) redesenhado, novidades no Safari e no Mapas e mais!

Já o macOS 10.14.4 traz a segurança do Touch ID para o preenchimento automático do Safari (para os MacBooks Pro com Touch Bar) e, é claro, o Apple News (para usuários canadenses).

MacBook Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 10.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 974,92

Lançamento: 2018

Caso outras novidades surjam nessas novas versões, informaremos. Aos interessados — e que não são desenvolvedores —, as novas compilações do iOS 12.2, do macOS Mojave 10.14.4 e do tvOS 12.2 deverão pintar em breve no Apple Beta Software Program.