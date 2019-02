Angela Ahrendts deixará a Apple em abril; Deirdre O’Brien assumirá como VP sênior de varejo e pessoas

Angela Ahrendts deixou o cargo de CEO da Burberry para se tornar a vice-presente sênior de varejo da Apple em 2013. Agora, cinco anos depois, ela está saindo da empresa.

Em um comunicado para a imprensa, a Apple informou que Deirdre O’Brien assumirá todas as responsabilidades relacionadas às lojas de varejo e online da companhia — atualmente ela é vice-presidente de pessoas e, com a promoção, acumulará as duas funções subindo para o patamar “sênior”.

O’Brien — que responderá diretamente para o CEO Tim Cook — já tem três décadas de Apple, então conhece a empresa como poucos. Com o novo cargo, ela será “responsável por liderar o alcance global de varejo da empresa, focando na conexão entre o cliente e as pessoas e processos que os servem”. Paralelamente, ela continuará liderando a equipe de pessoas, supervisionando todas as funções relacionadas — incluindo o desenvolvimento de talentos e a Universidade Apple, recrutamento, relações e experiência com funcionários, parceria de negócios, benefícios, remuneração, inclusão e diversidade.

Eis a declaração de Cook:

Na Apple, acreditamos que nossa alma é o nosso pessoal, e Deirdre entende as qualidades e os pontos fortes de nossa equipe melhor do que ninguém. Por mais de três décadas, ela ajudou a manter a Apple focada em servir os clientes e enriquecer vidas. Ela é uma líder excepcional e é uma parceira vital para as equipes de varejo em todo o mundo desde o início. Estou muito feliz em trabalhar ao lado de Deirdre em sua nova função e sei que nossos 70 mil funcionários do varejo também estarão.

Abaixo, a de O’Brien:

As pessoas vêm à Apple para fazer o melhor trabalho de suas vidas, e nossas equipes de varejo mostram sua paixão todos os dias, em todas as interações, em todo o mundo. É a oportunidade de uma vida trabalhar e aprender com uma equipe tão talentosa, diversificada e imaginativa. Estou ansiosa por esta jornada e por continuar o importante trabalho da equipe de Pessoas em apoiar todos os funcionários incríveis da Apple.

Atualmente, a Apple conta com 35 lojas online e 506 físicas em 5 continentes (incluindo 2 aqui no Brasil) — e tudo isso, agora, será comandado também por O’Brien.

No comunicado, Cook fez questão de agradecer a Ahrendts por “inspirar e energizar” as equipes da empresa nos últimos cinco anos. “Ela tem sido uma força positiva e transformadora, tanto para as lojas da Apple quanto para as comunidades que elas atendem. Todos nós desejamos a ela o melhor nesse novo capítulo.”

Eis a declaração de Ahrendts:

Os últimos cinco anos foram os mais estimulantes, desafiadores e gratificantes da minha carreira. Através dos esforços coletivos das equipes, o varejo nunca esteve mais forte ou melhor posicionado para fazer uma contribuição ainda maior para a Apple. Eu sinto que não há melhor momento para passar o bastão para Deirdre, uma das executivas mais fortes da Apple. Estou ansiosa para ver como essa incrível equipe, sob sua liderança, continuará mudando o mundo, uma pessoa e uma comunidade de cada vez.

Fica bem claro que Ahrendts não está se aposentando — veremos se ela voltará ao mercado da moda ou se continuará no setor de tecnologia.

Provavelmente só saberemos ao certo em abril, quando Ahrendts de fato deixará seu posto de VP sênior de varejo na Apple.