Apple poderá abrir novo escritório em Nova York, no Hudson Yards

A Apple continua ampliando seus tentáculos imobiliários, e desta vez o novo alvo é a cidade de Nova York.

O New York Post informou que a empresa está em negociações avançadas para ser a nova inquilina de um prédio que está sendo construído no Hudson Yards, com cerca de 18,2 mil metros quadrados — na esquina da 11th Avenue com a West 34th Street. Caso tudo se confirme, a Apple se juntaria a outros locatários como a Point72 Asset Management, a firma de private equity Silver Lake e diversos escritórios de advocacia.

No artigo do jornal, eles também citam a possibilidade de a Apple abrir uma loja em algum local do complexo Hudson Yards. Contudo, como bem apontou o 9to5Mac, a empresa já tem duas lojas bem próximas dali (a Apple West 14th Street, que fica a menos de 2,5km de distância; e a Apple Fifth Avenue, que fica a menos de 4km de distância).

O Hudson Yards é um complexo imobiliário que está sendo construído desde 2012, englobando a expansão de linhas férreas e a construção de arranha-céus em um centro comercial e residencial. O custo estimado das obras é de US$15 bilhões — o projeto já foi inclusive descrito como o maior de construção civil da história dos Estados Unidos.