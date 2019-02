De surpresa, Newton Mail e Calendar retornam à App Store

Se você usava o Newton Mail no iOS/macOS se lembrará que, em agosto passado, comentamos o fim das atividades do serviço devido à concorrência de outros apps (como o Outlook e o Gmail) que são gratuitos e oferecem basicamente as mesmas funções — nem todas, é claro, caso contrário não faria sentido pagar por um cliente de email.

Agora, eis que o serviço retornou à App Store e à Mac App Store de surpresa — juntamente ao Newton Calendar. Para a felicidade dos que já usavam o serviço, basta entrar normalmente com a sua conta cadastrada; novos usuários podem se cadastrar a partir das suas contas do Google/Gmail, do Office 365, do Outlook ou do iCloud e aproveitar 14 dias grátis.

Além disso, o valor da assinatura anual também foi reduzido. Anteriormente, assinantes do Newton pagavam US$100 (R$366) pelo serviço; agora, esse valor é de R$185. A CloudMagic, desenvolvedora do app, comemorou o retorno das atividades na changelog da nova versão do aplicativo na App Store.

Há quem ainda acredite que pagar por um cliente de email é desnecessário, principalmente se existem ótimas soluções disponíveis gratuitamente. Contudo, o Newton Mail oferece vários recursos que aprimoram a experiência e a produtividade dos usuários, principalmente para aqueles que possuem múltiplas contas de email; para conhecer algumas das principais funções do Newton Mail, confira o nosso review do app.

O Newton para macOS, por sua vez, também foi atualizado durante o tempo de inatividade. Segundo a CloudMagic, alguns detalhes da interface do app foram aprimorados, além das tradicionais correções de erros.

Diferentemente do Mail, o app Newton Calendar não possui compras/assinatura interna e também oferece algumas funções especiais, como notificações de atrasos ou cancelamentos de eventos (no entanto, ele funciona apenas com contas Google e Exchange).

via Ubergizmo