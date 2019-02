LG lança novo belo monitor 4K de 32″ com USB-C

A LG acaba de lançar um novo belo monitor 4K perfeito para ser usado em Macs recentes, já que é alimentado pela interface USB-C.

O 32UL750-W (ah, esses nomes…) tem 31,5 polegadas na diagonal, resolução de 3840×2160 pixels (proporção 16:9), certificação VESA Display HDR 600, alcance de cores DCI-P3 95% e suporte à tecnologia Radeon FreeSync.

O monitor tem um design bastante clean, com um braço em alumínio que oferece prático ajuste de altura e ângulo frontal, além de alto-falantes estéreo embutidos de 5W.

Na traseira, temos um respeitável hub com uma porta USB-C com Power Delivery de até 60W, duas USB-A, duas HDMI, uma DisplayPort 1.2, entrada e saída de áudio P2. Seu tempo de resposta é de 4ms, com taxa de atualização de 60Hz, 3.000:1 de contraste e brilho de 400cd/m².

Nos Estados Unidos, o 32UL750-W tem preço sugerido de US$750. É um pouco acima dos US$700 que a Apple cobra pelo UltraFine 4K Display da própria LG, mas este tem apenas 21,5 polegadas.

via AnandTech