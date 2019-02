Promoções do dia na App Store: 5coins, Neon Chrome, Backgammon HD e mais!

Nesta terça-feira, confira a nossa seleção de promoções nas App Stores!



Nota na App Store

Minha nota

O 5coins é um bonito e simples aplicativo para o acompanhamento das suas despesas diárias.

A principal característica do app é a ausência de funções avançadas; tudo o que você precisa está na tela, ao toque de um dedo. Se você espera tipos de conta, gráficos avançados e outras funcionalidades comuns em aplicativos deste tipo, o 5coins talvez lhe decepcione.

Uma linha do tempo facilita a visualização dos seus gastos (seja por dia, mês ou semana), e um gráfico com o total de despesas e seus gastos auxilia no “para onde meu dinheiro vai”.

Contando com suporte ao iCloud, é possível usar múltiplos iGadgets sem o risco de falta de sincronização na sua conta. Aproveite a oferta e baixe já!

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos para iOS que, juntos, somam quase R$50 de desconto:

Apps para iOS

Excelente jogo de tiro.

Jogo de gamão.

Widget com uma logo familiar.

Jogo de tabuleiro.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂