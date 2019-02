Apple estaria considerando modificar os iPhones 7 e 8 na Alemanha para contornar patente da Qualcomm

Se há um tempo atrás a maior rival da Apple nos tribunais era a Samsung, hoje esse título é da Qualcomm. E, entre todas as disputas que elas travam pelo mundo, a mais quente das últimas semanas tem ocorrido na Alemanha.

O último capítulo da história foi favorável à Maçã: o tribunal regional de Munique rejeitou quatro dos oito processos abertos pela Qualcomm contra ela. Enquanto isso, a firma de San Diego exigiu à corte que a Apple lhe pague uma multa por supostamente ter violado a determinação judicial de tirar os iPhones 7 e 8 do mercado local.

A informação do dia diz respeito justamente a esses aparelhos. Segundo o WinFuture, a Apple estaria considerando a hipótese de criar versões modificadas dos iPhones 7 e 8 de forma a contornar as patentes da Qualcomm — uma delas referente à economia de bateria dos aparelhos quando eles não estão em uso ativo — e poder vendê-los livremente na Alemanha.

Fontes do veículo indicam que revendedoras locais já teriam inclusive recebido os part numbers dos novos modelos, que poderão estar prontos para venda em menos de um mês. Pelo que parece, eles virão com alguma versão modificada dos seus modems celular que não violam as patentes questionadas pela Qualcomm — mas não é possível afirmar se haverá alguma diferença prática/visível para usuários dos smartphones.

Mais uma vitória da Apple

Em mais uma vitória parcial da Apple nessa briga, um juiz federal americano determinou nesta semana que a Qualcomm não poderá obter ressarcimentos financeiros por possíveis violações antes da abertura do seu processo em 2017.

Além disso, conforme noticiou a Bloomberg, o juiz já disse que a Maçã não está infringindo ao menos uma das patentes reclamadas pela Qualcomm relacionada a gráficos e consumo energético.

Esse caso, especificamente, acontecerá em San Diego (Califórnia, Estados Unidos) — casa da Qualcomm. Seu julgamento está marcado para começar no mês que vem.

