Apps de AR permitem experimentar óculos e sapatos pelo iPhone

Com o ARKit, a Apple expandiu o mundo de possibilidades tanto para seus produtos (como o iPhone e o iPad) quanto para desenvolvedores, que criaram novos aplicativos com base em realidade aumentada (AR).

Quando essa tecnologia se encontra com criatividade, geralmente os resultados costumam ser bem interessantes, como os aplicativos Glasses e Wanna Kicks — e que você verá a seguir.

Glasses

O primeiro app foi desenvolvido pela nova-iorquina Warby Parker e utiliza o ARKit junto à câmera TrueDepth dos iPhones X, XS, XS Max e XR para permitir que os usuários vejam a cor, a textura e o tamanho real de cada estilo de óculos antes de comprar um modelo.

É bom notar que o app já oferecia suporte à tecnologia TrueDepth dos iPhones para recomendar óculos aos seus clientes, mas só numa recente atualização a Warby Parker a implementou nesse tipo de experimentação virtual simultânea.

Basicamente, o app usa um algoritmo e o poder de processamento dos iPhones para posicionar os acessórios virtuais na face do usuário, que pode registrar uma foto com um modelo específico e compartilhar com outras pessoas.

Por ser um produto que ainda não é vendido aqui no Brasil, o app Glasses não está disponível na App Store brasileira. Além disso, como comentamos, ele exige o iPhone X ou posteriores para essa compatibilidade com AR.

Wanna Kicks

Enquanto isso, o app Wanna Kicks também usa e abusa dos recursos de AR para exibir, na tela do iPhone, qual a melhor opção de calçado para você. Esse aplicativo — dica do @Virtuamigtec — foi desenvolvido pela startup bielorrussa Wannaby e facilita, assim como o app Glasses, na hora de experimentar e escolher entre várias opções de tênis, sapatos, etc.

O efeito é bem instantâneo e acompanha os movimentos dos pés razoavelmente bem quando você gira-os ou altera o ângulo da câmera — você pode até tentar andar e o app seguirá seus passos.

Diferentemente de alguns softwares que conseguem reconhecer objetos e pessoas através de espelhos, o Wanna Kicks não funciona tão bem caso você queira experimentar virtualmente um par de calçados dessa forma (a Wannaby afirmou que está trabalhando nisso).

Ainda que o intuito do app seja extremamente positivo, algo fundamental na hora de experimentar um calçado não pode ser testado via AR: conforto. Não obstante, a startup acredita que sua tecnologia pode ajudar clientes e varejistas, principalmente os ecommerces, na hora de economizar em devoluções de mercadorias (já que as pessoas que compram online não tem ideia se aquele tênis ficará bem ou não nos seus pés).

Nós construímos o Wanna Kicks para a Geração Z e millennials interessados em comprar tênis e ansiosos para saber se eles se encaixam no seu estilo ou não. A comunidade AR e AI também vai adorar nosso lançamento – realizamos uma tarefa realmente difícil em visão e renderização computacional.

Ao contrário do app Glasses, o Wanna Kicks não utiliza a câmera TrueDepth dos iPhones e, portanto, é compatível com modelos antigos (iPhone 6s e posteriores).

via 9to5Mac, TechCrunch