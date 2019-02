Conceito combina render do “iPhone XI” com o Modo Escuro do iOS 13

Tanto a próxima geração do iPhone quanto a do iOS estão a meses de distância, mas diversos profissionais dão um jeito de “encurtar” esse tempo com as suas ideias e sugestões do que a Apple apresentará de novo este ano. Só no mês passado, mostramos três renders diferentes [1, 2, 3] para o “iPhone XI” (ou “iPhone 11”, vai saber), mas nenhum combinou o futuro hardware da Maçã com o seu próximo software.

Foi exatamente isso que o pessoal do Phone Arena pensou (e criou); todavia, eles destacaram um possível recurso da próxima versão do iOS que pode até ser indiferente para alguns, mas é fundamental para outros: o Modo Escuro. Introduzida com o macOS Mojave, essa aparência já é adotada por diversos sites e aplicativos mobile e há anos é imaginada também no iOS.

Atualmente, o mais próximo que os usuários do iOS possuem do tal Dark Mode é o recurso “Inversão de Cores Inteligente”, introduzido no iOS 11 — mas em algumas ocasiões (como em apps de terceiros), ela não é a opção mais bonita.

O Phone Arena defendeu que, além do Modo Escuro, o iOS 13 também possa definir automaticamente um papel de parede preto quando essa aparência for ativada. Ademais, alguns elementos de design do iOS foram pensadas em tons mais escuros, como a Central de Controle.

Não apenas inverta os brancos, subjugue e limite outras cores o máximo possível. Por exemplo, em vez de usar barras sólidas e coloridas para várias configurações quando elas são ativadas, um contorno colorido pode transmitir o máximo de informações, sem emitir luz desnecessariamente.

Quanto ao design da próxima geração do iPhone, eles também apostam na câmera tripla traseira centralizada no corpo do dispositivo e na redução do recorte (notch) na parte frontal. Confira os renders a seguir:

E aí, aprovado? 😉

via 9to5Mac