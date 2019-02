Vem aí uma edição especial “Neymar Jr.” dos fones Beats Studio3 Wireless

Polêmicas à parte, Neymar Jr. é hoje a referência brasileira no futebol. O atleta, que completou recentemente 27 anos, faz parte do time de celebridades da Beats — já o vimos estrelando um comercial da marca, sem falar nas aparições públicas com diversos modelos de fones de ouvido.

Agora ele terá mais um para usar — e este leva a sua marca. Isso porque a Beats está lançando uma edição especial “Neymar Jr.” do Studio3 Wireless. Na prática, estamos falando do mesmíssimo produto de antes, porém com um visual inspirado no jogador.

Inspirado no estilo do grafite das ruas de São Paulo, onde tudo começou, o Beats Studio3 Wireless – Neymar Jr. Custom Edition homenageia a garra do jogador de futebol. Seu design é um tributo à famosa tatuagem “Shhh…” do craque, que representa sua capacidade de se adaptar a qualquer situação dentro e fora dos gramados, sem mudar sua essência.

Além do grafite, os fones de ouvido contam com o número 10 e “NJR” gravados na parte interna.

Segundo a Apple, os fones de ouvido Beats Studio3 Wireless têm tecnologia Pure ANC (puro cancelamento adaptativo de ruído), que bloqueia ativamente os ruídos externos e faz a calibração de áudio em tempo real para manter a nitidez e o alcance do som. Além disso, os fones contam com o chip W1, tornando mais fácil configurar e alternar o uso entre seus aparelhos Apple. O Beats Studio3 Wireless oferece até 22 horas de duração de bateria e conta com a tecnologia Fast Fuel, que proporciona som por 3 horas com uma carga de apenas 10 minutos — com o Pure ANC desligado, no modo de pouca energia, a bateria dura até 40 horas.

O Beats Studio3 Wireless – Neymar Jr. Custom Edition já está listado na Apple Online Store e sua venda começará em breve, por meros R$2.500.

via MacRumors