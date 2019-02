Bug no Adobe Premiere Pro CC pode “estourar” alto-falantes de MacBooks Pro

Bug em software é algo bastante comum. Mas um que acaba danificando algo físico… bem, aí é outra história. E, de acordo com diversos relatos tanto no fórum de discussão da Adobe quanto em redes sociais, um problema no Premiere Pro CC (software de edição de vídeos) está “estourando” alto-falantes de MacBooks Pro. 🔊

O primeiro relato — que deu origem aos outros — foi publicado em novembro passado, por andripeetso. Ele afirmou que estava trabalhando no seu novo MacBook Pro de 15″ (com apenas dois meses de uso), com o volume na metade da potência, quando de repente o bug se manifestou com um barulho muito estridente e que simplesmente não o deixava pausar. Quando finalmente parou, os alto-falantes estavam mudos; ao reiniciar o Mac, ele então constatou que o som estava completamente estourado.

Inicialmente, ele pensou ser um problema de hardware (da Apple), mas um dia depois a mesmíssima coisa aconteceu com os fones de ouvido Sony 1000X-M3 — por sorte, os fones voltaram ao normal depois de o problema se manifestar. Mas isso, é claro, deu um estalo em andripeetso, já que não poderia mais ser algo restrito aos alto-falantes do MBP.

Após esse relato, diversos outros também surgiram no fórum da Adobe; depois da matéria do 9to5Mac, outros tantos foram aparecendo nas redes sociais, indicando que não se trata de algo específico, que aconteceu com uma ou duas pessoas apenas. Aparentemente, o problema acontece quando se usa alguma ferramenta de aprimoramento de áudio do Adobe Premiere Pro CC, como uma para limpar o som ou outra que aprimora a fala.

Segundo um representante da Adobe, uma forma de evitar o problema é se certificando que o microfone esteja desligado ao usar essas ferramentas — para fazer isso, vá em Preferências » Hardware de áudio » Entrada padrão » Sem entrada.

Tal medida sugere que o microfone pode estar captando a saída do alto-falante e amplificando tudo, causando o problema. Obviamente, tal comportamento não deveria acontecer e a Adobe precisa urgentemente corrigir isso.

Aos interessados, o vídeo abaixo mostra o problema. Mas atenção: se der play, coloque o volume do seu computador ou do seu fone no mínimo!

Que tudo seja resolvido o quanto antes!