Comercial destaca o Controle de Profundidade dos iPhones XS, XS Max e XR

Tem novo comercial da Apple na área — e focado no recurso Controle de Profundidade.

O Controle de Profundidade no iPhone XS e iPhone XR permite que você ajuste a profundidade de campo para obter a quantidade perfeita de desfoque. Transformando qualquer plano de fundo em um belo cenário.

Intitulado “The Background” (algo como “Plano de fundo”), no vídeo vemos a câmera se afastando e capturando tudo que está acontecendo na cidade, quando de repente surge o rosto de uma mulher que é fotografada. E, a partir daí, vemos como você pode controlar a intensidade do desfoque do fundo apenas deslizando uma barra para os lados, escolhendo exatamente a abertura desejada.

Essa “novidade” está presente apenas nos iPhones XS, XS Max e XR — nós falamos sobre ela e sobre outras neste vídeo, caso você tenha interesse.

