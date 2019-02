Google adapta seus apps para os iPads Pro, Messenger permite cancelar envio e Skype borrará o plano de fundo

Como de praxe, diversos aplicativos importantes/populares foram atualizados nos últimos dias com novidades significativas e que comentaremos a seguir. Confira-os:

Apps do Google

Coincidentemente ou não, logo após a polêmica que envolveu a revogação do seu certificado empresarial pela Apple na semana passada, o Google tratou de atualizar todos os seus principais apps com interfaces devidamente adaptadas para os iPads Pro recentes (de 11 e 12,9 polegadas).

São eles:

Cancelar o envio de mensagens

Após uma longa espera, finalmente o Messenger do Facebook permite que usuários cancelem o envio de mensagens disparadas por engano ou com algum erro.

Tal como ocorre no WhatsApp, ao tentar remover uma mensagem o app dá a opção de você apagá-la só para você ou para todos. Neste caso, o prazo máximo para que você consiga reverter um envio indesejado são 10 minutos — e isso inclui mensagens de texto, fotos ou vídeos tanto em conversas individuais quanto em grupos. Também, como acontece no WhatsApp, o Messenger deixa no lugar um aviso de que alguma mensagem foi apagada.

Obviamente, para que a novidade funcione é necessário que ambos o remetente e o destinatário estejam com o Messenger atualizado para a última versão (tanto no iOS quanto no Android).

Borrando o fundo

Sabe quando vamos entrar numa vídeo-chamada e o que está atrás da gente não é lá muito convidativo, ou está superbagunçado? O Skype pretende resolver isso.

Usuários das versões desktop do Skype (para macOS, Windows e Linux) estão recebendo, a partir de hoje, um novo recurso que usa inteligência artificial para identificar a pessoa e desfocar o plano de fundo. Não é perfeito, claro, mas dá pro gasto.

A opção deve ser ativada durante a chamada, no ícone de vídeo do Skype.

Ao menos por ora, a Microsoft não anunciou se pretende levar esse recurso também para as versões mobile do Skype.