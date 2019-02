Netflix para iOS agora apaga e faz o download do próximo episódio de forma inteligente

O app Netflix acaba de ganhar um recurso muito bom e que ajudará bastante usuários da plataforma. São os Smart Downloads.

Você deve saber que há algum tempo é possível baixar filmes e séries — algo muito útil para quando você vai viajar de avião ou sabe que vai passar alguns dias num lugar sem conexão (ou com uma conexão muito ruim). Muitas vezes, porém, aqueles episódios podem acabar ficando no seu aparelho e você simplesmente esquecer disso. Com esse novo recurso, isso não acontece.

A ferramenta apaga o último episódio assistido e, melhor do que isso, baixa automaticamente o seguinte. Isso, é claro, se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi — afinal, a ideia é não acabar com o seu plano de dados.

Mais do que se preocupar com gastos no 3G/4G, a ferramenta é ótima para ajudar a gerenciar o espaço disponível na memória do seu dispositivo. Caso você não goste dos Smart Downloads, pode simplesmente desabilitar o recurso e fazer os downloads manualmente, como provavelmente já vinha fazendo.

Não é preciso nem atualizar o aplicativo para aproveitar a novidade no iOS: tudo já está funcionando. Vale notar que aparelhos com Android e Windows 7 já contam com esse mesmo recurso há algum tempo.