Reduza o tamanho dos seus PDFs com esse aplicativo gratuito para Mac

Se você cria arquivos PDF com alguma frequência deve saber que, dependendo do conteúdo (principalmente se o documento não for texto, e sim imagem), tudo fica bastante pesado. Rolou uma identificação? Então você precisa conhecer o Lightweight PDF.

Seu funcionamento não poderia ser mais simples: você clica nele e uma janela se abre para você procurar o arquivo PDF que quer reduzir; ou então arrasta o arquivo para a janela do app e… pronto! Ele é devidamente otimizado.

Em um teste bastante simples aqui, eu peguei a minha Carteira Nacional de Habilitação escaneada (um arquivo de 1,4MB) e o app automagicamente a reduziu para 331KB, uma redução de 87% (sem perda aparente de qualidade); em outro teste, este com um arquivo já bastante leve (de 122KB), o aplicativo conseguiu uma otimização de 16%, reduzindo-o para 104KB.

É verdade que existem formas nativas de se reduzir o tamanho de um arquivo PDF, mas isso envolve etapas muito mais complexas do que simplesmente arrastar/soltar algo para dentro de um app. Por isso, não há como não recomendar o Lightweight PDF — que, para deixar tudo ainda melhor, é gratuito! 😉

via 9to5Mac