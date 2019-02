Após promoção, Deirdre O’Brien ganha US$8 milhões em ações da Apple

Para compensar os novos desafios, Deirdre O’Brien (agora VP sênior de varejo + pessoas da Apple) foi agraciada com uma bolada de ações restritas da companhia avaliadas em mais de US$8 milhões, como revelado nesse documento enviado para a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Mais precisamente, O´Brien foi contemplada por dois pacotes de ações com 23.922 papéis cada (47.844 ao todo). Esses pacotes serão dados de fato à executiva a cada três anos com base no desempenho da $AAPL no ranking S&P 500, como divulgou a Bloomberg. Desde que assumiu a posição de VP em pessoas, em 2015, O’Brien recebeu 108.963 ações da companhia, avaliadas em mais de US$18,6 milhões.

A então VP de pessoas foi promovida após a notícia da saída de Angela Ahrendts da empresa (o que deverá ocorrer em abril).

Durante os cinco anos na liderança das lojas físicas da Apple, Ahrendts recebeu cerca de US$68 milhões em prêmios de ações da companhia; ao todo, a executiva recebeu pelo menos US$170 milhões trabalhando na gigante de Cupertino, incluindo salários, bônus e subsídios em ações.

Próximos planos de Ahrendts

Por falar na emblemática figura da (futura) ex-executiva da Apple, Ahrendts esteve ontem em um desfile do estilista Ralph Lauren em Nova York, onde contou um pouco dos seus próximos planos.

Apesar de não entrar em muitos detalhes, Ahrendts afirmou que descansará durante o verão (entre junho e setembro, no hemisfério norte) e que pretende “aproveitar esse momento para viajar antes de assumir novos compromissos”. Entre essas viagens, a executiva possui (já marcada) uma missão em Ruanda e visitará seus dois filhos em Londres, como informou a WWD.

Já o Financial Times sugeriu que, futuramente, Ahrendts poderá assumir um papel mais significativo na Ralph Lauren. No ano passado, ela se juntou à empresa de moda como diretora não-executiva (justamente pelo seu cargo na Apple); mas a recente declaração de Ahrendts mostra que as chances dela retornar aos holofotes após uma longa carreira no varejo e na moda são baixas.

via 9to5Mac: 1, 2