Memojis de artistas são os destaques dos novos comerciais do Apple Music

Há alguns dias nós publicamos no nosso Instagram imagens da nova campanha do Apple Music. Nela, vemos alguns indicados ao Grammy Awards caracterizados de Memoji, uma novidade introduzida pela Apple no iOS 12.

Mas a campanha não ficou só em empenas e outdoors, não: a Apple também veiculou comerciais com a participação de Ariana Grande, Khalid e Florida Georgia Line — repetindo uma fórmula que a empresa já utilizou no passado, com os Animojis.

Confira os vídeos, abaixo:

Apple Music – Ariana Grande + Memoji

Ariana Grande + Memoji

Música: “7 Rings” por Ariana Grande

Ouça agora no Apple Music: https://apple.co/Ariana7Rings

Apple Music – Khalid + Memoji

Khalid + Memoji

Música: “Talk” por Khalid

Ouça agora no Apple Music: https://apple.co/KhalidTalk

Apple Music – Florida Georgia Line + Memoji

Florida Georgia Line + Memoji

Música: “Simple” by Florida Georgia Line

Ouça agora no Apple Music: https://apple.co/FGLSimple

Aos interessados, a Apple criou uma página no seu serviço de streaming musical destacando todos os indicados ao GRAMMY Awards 2019.