Bateria portátil de 27.000mAh promete recarregar dois notebooks simultaneamente

As baterias pararam no tempo e não acompanharam os avanços do mercado como um todo. Exatamente por isso, muitos acabam optando por ter sempre uma bateria externa para alimentar seu smartphone, tablet e outros aparelhos que levam consigo para cima e para baixo. Que tal, partir para o extremo e ter uma de 27.000mAh (com um tamanho razoável), capaz de fornecer energia para o seu iPhone por até uma semana? Ou capaz de recarregar o seu MacBook [Air/Pro] e de um amigo, ao mesmo tempo? Conheça a SuperTank!

Essa belezura conta com duas portas USB-C PD (uma de 100W e outra de 60W) e duas USB-A, para você basicamente recarregar qualquer aparelho. Agora, quer saber qual é o grande diferencial dela? Depois de usar toda a energia que tem para oferecer, basta apenas 1 hora para recarregá-la completamente! Para isso, você precisa de um carregador que ofereça 100W ou mais de potência e um cabo USB-C que suporte 5A.

As possibilidades aqui são muitas, já que com a SuperTank você consegue recarregar até dois MacBooks Pro ao mesmo tempo (um de 13″ e um de 15″, por exemplo) — a promessa, inclusive, é de recarregar um modelo de 15″ (de 0% a 100%, sem usar o notebook) em 1 hora e 30 minutos!

Além de um visor LED que mostra o percentual da bateria, a SuperTank conta com tecnologia de “carregamento de passagem” (pass-through), a qual permite que recarregar a bateria e seus gadgets conectados a ela ao mesmo tempo — nesse modo, não é possível alimentar um MacBook Pro de 15″, apenas o de 13″ já que a porta de 100W está ocupada.

Ela também traz direcionamento de energia para recarga rápida. Isso porque, ao conectar a SuperTank no seu notebook, ele pode começar a recarregar a própria SuperTank; mas ao pressionar o botão por alguns seguidos, você controla o direcionamento de energia, garantindo que o laptop seja recarregado — se quiser, é claro, pode pressionar novamente para recarregar a SuperTank.

Veja só o que você consegue fazer com ela:

MacBook Pro de 15″: até 8 horas de bateria

MacBook Pro de 13″: até 13 horas de bateria

iPad Pro de 12,9″: até 1,9 recarga

iPad mini 4: até 3,6 recargas

Osmo Pocket: até 23 recargas

iPhone XS: até 7 recargas

Samsung S9: até 6 recargas

Nintendo Switch: até 4 recargas

Sony A7: até 8 recargas

De acordo com a Zendure, isso tudo só é possível graças às oito células de energia as quais normalmente são usadas por veículos elétricos premium e raramente utilizadas em eletrônicos de consumo. Em comparação com as tradicionais baterias de íons de lítio, as células de energia oferecem velocidades de carregamento 5x maior e geram muito menos calor, reduzindo o risco de redução de desempenho ou danos.

Além disso, a SuperTank tem nove camadas de proteção de segurança (contra sobrecarga, descarga, temperatura, curto-circuito, sobrecarga de saída, sobrecorrente de saída, sobrecorrente de entrada, sobretensão de entrada e reinicialização do controlador). Vale notar que a proteção contra temperatura é dupla, então, se uma das unidades falhar, o outro sensor continuará monitorando a temperatura para garantir a sua segurança e a dos seus dispositivos.

Para dispositivos com baterias menores e que não precisam de tanta energia assim (como Apple Watches, AirPods, etc.), a SuperTank oferece o modo X-Charge, que opera numa potência bem mais baixa (basta apertar duas vezes o botão para entrar no modo). Quem não precisa de todo esse poder pode optar pela SuperPort 4, que oferece basicamente as mesmas características, porém com uma capacidade de bateria menor.

O projeto já ultrapassou com folga a meta de arrecadação de US$30 mil; se você quiser garantir uma unidade com preços promocionais, pode adquirir a SuperPort 4 por US$70 (30% de desconto) ou a SuperTank por US$90 (40% de desconto).

via CocaTech