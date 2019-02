Filme da semana: compre “A Casa Torta”, com Glenn Close e Gillian Anderson, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “A Casa Torta”, com Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Terence Stamp e grande elenco.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

“A Casa Torta” é uma adaptação dirigida por Gilles Paquet-Brenner (“Lugares Escuros”). E quem tem Julian Fellowes entre os roteiristas, pode não ter a produção luxuosa de “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017), mas é um ótimo exemplar do suspense venenoso de Agatha Christie: milionário morre e deixa uma casa repleta de familiares e empregados suspeitos. Cabe ao investigador Charles Hayward (Max Irons) descobrir o assassino, uma missão complicada quando o elenco é composto por estrelas como Glenn Close, Gillian Anderson, Christina Hendricks e Julian Sands.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Para quem gosta de suspense, o Filme da semana é uma opção. A princípio — sendo um filme com base num ótimo livro —, pensei que era mais um daqueles de época que se arrastaria por horas. Mas não, “A Casa Torta” é bem adaptado. Tem alguns deslizes, mas nada que deva ser levado em consideração para um filme de baixo orçamento e independente. Compreendo que existam diretores que procuram se ater aos fãs do gênero, seguindo uma linha que os agrade e fazendo filmes para que certas histórias não se percam no tempo. Este é um daqueles filmes que não necessariamente precisa ser comprado, mas que com certeza dará algumas horas de alento aos que gostam de Agatha Christie.