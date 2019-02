Apple perde talento em AR e nomeia primeiro diretor de marketing da área

Em meio a tantos novos (e antigos) projetos, é natural que a Apple faça algumas alterações (leia-se: contratações e demissões) no seu quadro de funcionários. Recentemente, tais mudanças atingiram a equipe de AR/VR da Maçã — que “perdeu” um grande talento, mas ganhou seu primeiro chefe de marketing — entre outras idas e vindas de Cupertino.

Pouco mais de dois anos após ingressar na Apple, o engenheiro em realidade aumentada e co-inventor da HoloLens, Avi Bar-Zeev, deixou a companhia no mês passado, como informou a Variety. O engenheiro trabalhava no secreto projeto da Maçã que engloba alguns dos possíveis futuros produtos de AR/VR da companhia, como o “Apple Glass” e outros headsets de realidade virtual.

Mais precisamente, Bar-Zeev era gerente sênior da equipe que desenvolve essas tecnologias na Apple; no seu perfil do LinkedIn, o engenheiro detalhou que liderou um “projeto de protótipo de experiência” e que “desenvolveu protótipos-chave para provar conceitos” durante seu tempo na Maçã.

A Apple não comentou oficialmente a saída do engenheiro, mas Bar-Zeev contou para a Variety (e também divulgou no seu perfil do Twitter) que tem sido um processo tranquilo e que ele planeja trabalhar com consultorias em AR/VR enquanto “mastiga” a próxima grande novidade [da Apple].

Since an intrepid reporter just asked me to comment, I'll share this with y'all too…

I left my full-time position at Apple in January. I had the best exit one can imagine. I have only nice things to say about Apple and won't comment on any specific product plans. 1/2

— Avi Bar-Zeev (@avibarzeev) 4 de fevereiro de 2019