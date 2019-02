Apple vendeu mais AirPods que iPhones em seus dois primeiros anos de vida

Em meio à maré não muito boa (em termos de criatividade e inovação, pelo menos) que se instalou na Apple nos últimos anos, os AirPods se sobressaem como uma das provas de que a velha chama ainda está acesa em Cupertino: ainda que tenham sua parcela de críticos, os fones de ouvido sem fio representam quase quintessencialmente a busca da Maçã pela simplicidade e facilidade de uso. E os consumidores dão a resposta.

Em uma pesquisa bem interessante para o Above Avalon, o analista Neil Cybart chegou à conclusão que os AirPods conquistaram a vice-liderança no ranking de produtos da Apple que venderam mais unidades nos dois primeiros anos de existência da linha — isto é, considerando como “linha” todo o universo de produtos dentro das categorias iPhone, iPad, Apple Watch, iPod e outras.

Como mostra o gráfico acima, 9 trimestres após o lançamento, os AirPods já tiveram cerca de 25 milhões de unidades vendidas. Surpreendentemente, o campeão do ranking não é o iPhone, e sim o iPad, que vendeu impressionantes 80 milhões de unidades em seus primeiros 2 anos; o smartphone da Maçã, por sua vez, teve cerca de 22 milhões de unidades despachadas no mesmo período.

Mais do que um simples sucesso comercial, os AirPods são também um hit da internet. Cybart citou como o interesse pelos fones de ouvido só tem crescido — o que é raro, considerando que estamos falando de um acessório e de um produto que completou dois anos de vida sem qualquer atualização e sem descontos em seu preço. Para se ter uma ideia, comparando pesquisas do Google em dezembro de 2017 e dezembro de 2018, o interesse dos internautas pelos AirPods cresceu 500%, segundo dados levantados pelo analista.

Isso está acontecendo porque, de certa forma, os AirPods já viraram meme em vários cantos da internet. A própria imagem dos dois tubinhos brancos saindo dos ouvidos das pessoas está adquirindo um caráter tão icônico quanto as silhuetas das campanhas do iPod, com seus fones brancos com fio. Em outras palavras, a Apple conseguiu, com os AirPods, algo que ela não conseguia desde o advento do iPhone: transformar um dos seus produtos em elemento da cultura pop.

Com os rumores de uma atualização dos fones chegando em breve, fica a questão: será que a Maçã conseguirá manter a peteca no ar e os AirPods permanecerão com o status que têm hoje? Vamos aguardar para ver.

via 9to5Mac