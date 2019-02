Em breve, você escolherá se quer ser adicionado a grupos no WhatsApp

Já imaginou um mundo no qual você não é colocado de forma abrupta em um grupo do WhatsApp Messenger que você não fazia a mínima questão de participar? Pois é, todos devem ter uma história parecida com essa. A boa notícia é que, na última versão beta do aplicativo, esse problema foi solucionado de uma maneira muito simples e eficiente!

Esse recurso, na verdade, foi implementado pelo WhatsApp no app empresarial há algum tempo — algo necessário pois muitos usuários corporativos acabavam sendo adicionados em grupos sem a devida permissão. O recurso é tão óbvio e necessário não apenas para usuários corporativos que, segundo o WABetaInfo, será testado agora de forma mais ampla (nas próximas versões beta) e deverá ser lançado em breve para todos.

Depois que o app estiver devidamente atualizado com o recurso, bastará ir em Ajustes » Conta » Privacidade » Grupos. Lá, você encontrará três opções, as quais funcionam da seguinte forma:

“Todos” : basicamente como tudo funciona hoje; você pode ser adicionado a um grupo por qualquer pessoa.

: basicamente como tudo funciona hoje; você pode ser adicionado a um grupo por qualquer pessoa. “Meus Contatos” : você será adicionado de forma direta a algum grupo se o administrador estiver devidamente cadastrado na sua agenda; caso ele não esteja, você receberá um convite.

: você será adicionado de forma direta a algum grupo se o administrador estiver devidamente cadastrado na sua agenda; caso ele não esteja, você receberá um convite. “Nenhum”: nessa opção, você sempre receberá um convite para entrar em um grupo e terá até 72 horas para aceitar ou não.

Quando você é convidado para participar de um grupo, um novo chat será criado e você escolherá se deseja ou não fazer parte dele tocando no botão “Aceitar” ou no botão “Recusar”. Isso, como disse, em até 72 horas.

Vale notar que essa opção é diferente de entrar num grupo por um link — algo que continuará disponível, independentemente das configurações de privacidade escolhida.

Muito simples e útil, não é mesmo?