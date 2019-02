Reviravolta: serviço de vídeos da Apple deverá ser apresentado em 25/3 — com direito a celebridades!

Há pouco tempo nós publicamos um artigo — com base em informações da CNBC — informando que o vindouro serviço de streaming de vídeos da Apple seria lançado em abril ou, no máximo, no começo de maio. Agora, a Bloomberg veio confrontar essa história.

Mark Gurman (que tem fontes quentíssimas dentro da Apple) informou que empresa vai, sim, lançar tanto o seu serviço de assinaturas de notícias (revistas e jornais) quanto o de streaming de vídeos no dia 25 de março.

E não é só isso: como a Maçã vem investindo pesado em conteúdo original, contratando nomes de peso para suas séries e filmes, o anúncio contará com a presença de celebridades do calibre de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner e J.J. Abrams.

Ainda segundo Gurman, o serviço de vídeos é semelhante ao Prime Video (da Amazon) e ao Netflix, e incluirá séries de TV e filmes adquiridos ou financiados pela Apple. Como sabemos, a empresa criou dezenas de programas originais, mas ainda não os empacotou em uma assinatura. Ainda que o anúncio seja agora, o lançamento em si deverá acontecer no meio do ano.

Como já falamos, tal serviço de vídeos seria integrado ao app Apple TV e contará também com alguns conteúdos gratuitos — ela terá também a possibilidade de pagar para ter acesso a outros serviços, como Starz e Showtime; já o serviço de notícias será integrado ao Apple News, aplicativo disponível em dispositivos iOS e macOS (por enquanto, apenas na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido).

A ideia da Apple é simples: com as vendas de aparelhos caindo (principalmente as do iPhone), a empresa está investindo pesado nesses serviços de assinaturas (músicas, notícias e vídeos) e a tendência é que tudo seja disponibilizado tanto individualmente quanto em um pacote completo (que deverá ter um desconto).

Como sempre, os detalhes finais e os planos da Apple podem sofrer alterações.

