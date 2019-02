Serviço de streaming de vídeos da Apple poderá ser lançado em abril

Ainda ontem nós falamos sobre o possível evento da Apple em 25 de março para apresentar o seu serviço de assinatura de notícias (revistas e jornais). As fontes do jornalista John Paczkowski, porém, preferiram não comentar sobre o vindouro serviço de streaming de vídeos — se ele seria ou não apresentado no mesmo evento. Bem, aparentemente, não. Pelo menos segundo informou a CNBC.

De acordo com o veículo, a Apple está nos estágios finais de preparação do serviço, que contará com conteúdo original gratuito para proprietários de dispositivos e uma plataforma de assinatura para serviços digitais existentes. O problema? Não espere por serviços como Netflix ou HBO, pelo menos nesse começo.

A ideia da Apple é lançá-lo em abril ou começo de maio — corroborando rumores passados. A grande diferencial estaria no fato de todo o conteúdo (tanto o oferecido pela Maçã quanto de terceiros) ser oferecido dentro do app Apple TV — atualmente, o aplicativo apenas lista os conteúdo mas, se você realmente quiser consumi-los, é levado ao app do serviço em questão.

Mas quem já estaria no barco, afinal? Lionsgate (que tem o serviço Starz), CBS (detentora do Showtime) e Viacom (dona do Nickelodeon e do Comedy Central, por exemplo), estão dentro.

A HBO até pode entrar, mas as discussões ainda estão distantes de uma final feliz — isso porque ela não gostou dos termos da Apple, que seriam muito diferentes dos oferecidos pela Amazon; Netflix e Hulu seriam cartas foram do baralho — o que é esquisito, já que a Apple tem uma ótima relação com a Disney (hoje dona majoritária do Hulu).

O grande gargalo, aparentemente, é o de sempre: grana, bufunfa, verdinha. Atualmente, a Apple fica com 15% das assinaturas dos serviços comercializados pela App Store (como HBO GO e FOX Brasil, por exemplo). Ainda que a empresa não esteja exigindo o patamar de 50% para esse serviço (como no serviço de notícias), pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que a Maçã quer ficar com 30% do bolo de tudo que for assinado pela app Apple TV.

Quem sabe a melhor estratégia da Apple seja investir bastante em conteúdo original próprio para tornar o serviço bastante popular e, aí sim, tentar levar esses serviços para dentro do app. Veremos.