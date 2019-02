Viki, serviço de streaming de vídeos asiáticos, chega ao app Apple TV

A TV asiática está tomando o ocidente de uma forma nunca antes vista. Programas de todos os tipos — jornalísticos, realities, game shows e dramas (como as famosas novelas coreanas, os “doramas”) — estão de fato virando assunto entre nós e atraindo atenção de mais gente. Como acessar todo esse conteúdo, entretanto? Felizmente, o app Viki existe — e está, agora, disponível no app Apple TV.

Falando um pouco sobre o app em si, o Viki (disponível para iPhones, iPads e Apple TVs) é um serviço de streaming com várias opções de planos e foco total na TV asiática. Temos aqui dramas, filmes e programas de variedades de países como Coreia, Japão, Taiwan e muito mais — todos com legendas em mais de 200 idiomas disponibilizados pelos próprios usuários e fãs.

O app oferece filtros de categorias, países, gêneros e legendas; a página de cada programa tem sinopse, avaliações, divisão por episódios/temporadas (quando aplicável) e uma lista de opções relacionadas. A tela de exibição de cada programa conta com uma seção de comentários e discussões, para que os fãs da TV asiática não se sintam sozinhos em sua paixão; sua página de perfil, por fim, ainda traz um histórico de exibição, e você pode seguir seus programas preferidos para que o Viki te avise quando novos episódios estiverem disponíveis.

O Viki está disponível gratuitamente na App Store e conta com três planos, disponíveis em compras dentro do app: o Viki Pass Basic (R$3 mensais), com seleção limitada de conteúdo em HD sem anúncios; o Viki Pass Standard (R$16 mensais), com catálogo maior e acesso antecipado às produções exclusivas da plataforma; e, por fim, o Viki Pass Plus (R$32 mensais), com acesso total a todo o serviço. Há opções de pagamento anual por preços reduzidos.

Assinando qualquer um dos planos, o usuário já poderá aproveitar a programação da plataforma diretamente no app TV — junto ao conteúdo de apps como Globosat Play, FOX Brasil, Classix, Claro video, Red Bull TV, Garage e mais. Vale a pena conferir!

dica do @lucasm_lopes