WWDC19 tem tudo para acontecer entre 3 e 7 de junho, em San Jose

Tim Cook no palco da WWDC18

Quando será a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019? O MacRumors estava curioso e resolveu investigar para ver se encontrada algo a respeito e… bingo!

Apenas para recordar: a WWDC18 aconteceu de 4 a 8 de junho, enquanto a WWDC17 ocorreu de 5 a 9 de junho — ambas no McEnery Convention Center, em San Jose. Mais do que isso: se olharmos para trás, até 2007, chegamos a conclusão que o evento para desenvolvedores da Apple sempre ocorreu na primeira quinzena de junho.

As suspeitas, então, apontavam para a semana de 3 e 7 de junho — algo que foi confirmado por uma fonte deles — ainda mais que tanto na segunda quanto na quarta semana de junho o espaço já está reservado para as conferências O’Reilly Velocity (de 10 a 13 de junho) e Sensors Expo (de 25 a 27 de junho).

Mas por que parar na suspeita, não é mesmo? Eles foram além e descobriram que a cidade de San Jose exige permissão para grandes eventos públicos como o Bash da WWDCB (um show a céu aberto) que, em 2018, ocorreu no parque Discovery Meadow, próximo ao espaço da conferência. Ao fuçar tal informação no calendário do Escritório de Assuntos Culturais da Cidade de San Jose, viram que lá estava listado um evento chamado “Team San Jose 2019 WWDC”, organizado pela Apple — e o mesmíssimo nome estava lá listado em 2018, na data que ocorreu o show.

Como a Maçã adora um segredo, tratou de remover todas as menções ao seu nome ou ao nome do evento do tal calendário, mas agora é tarde. Não que isso também seja uma informação que precise ser guardada a sete chaves, convenhamos. Mas taí: se você é desenvolvedor, quer participar da WWDC19 e confira 100% que será sorteado — afinal, são “apenas” 5.000 ingressos disponíveis e a Apple precisa sorteá-los entre os milhares/milhões de interessados — já pode comprar a passagem e reservar o seu hotel! 😝