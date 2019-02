Apple voltará a vender iPhones 7 e 8 na Alemanha

Dentre todos os desdobramentos causados pelas disputas judiciais da Apple com a Qualcomm ao redor do mundo, a saga dos iPhones banidos na Alemanha é a que, a curto prazo, poderia trazer mais prejuízos financeiros para a Maçã. Felizmente, parece que ela já foi contornada.

Como informou a Reuters, a Apple voltará a vender em suas lojas os iPhones 7 e 8, que tinha deixado de comercializar por conta própria após a decisão judicial do fim do ano passado, no país. Só tem um detalhe: todos os aparelhos serão equipados com modems da Qualcomm.

Não se sabe exatamente que tipo de acordo foi realizado entre a Apple e a fabricante de chips, mas uma solução dessas já tinha sido ventilada anteriormente; como bem se sabe, a Apple utiliza tanto peças da Qualcomm quanto da Intel para equipar os iPhones 7 e 8 (modelos mais recentes são equipados exclusivamente com modems da Intel).

A Apple emitiu um comunicado sobre a volta das vendas e, como era de se esperar, não economizou críticas à Qualcomm:

A Qualcomm está tentando usar liminares contra nosso produtos para tentar fazer a Apple sucumbir às suas exigências com ares de extorsão. Em muitos casos, eles estão usando patentes que compraram ou que não têm nada a ver com sua tecnologia de telecomunicações para assediar a Apple e outras fabricantes. Para garantir a disponibilidade de todos os modelos de iPhone para os consumidores na Alemanha, nós não temos escolha senão parar de usar chips da Intel e despachar nossos aparelhos com peças da Qualcomm para o país. A Qualcomm está trabalhando para eliminar a concorrência por quaisquer meios possíveis, prejudicando os consumidores e sufocando a inovação da indústria no processo.

Com a reviravolta, os aparelhos passarão a ser vendidos novamente nas lojas físicas e online da Apple na Alemanha — nada muda para as revendedoras autorizadas e lojas de operadoras, que não deixaram de vender os iPhones em questão.

via MacRumors