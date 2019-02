Conceito: como poderia ser o serviço de streaming de jogos da Apple

No mês passado surgiram rumores de que a Apple estaria interessada em lançar, além dos serviços de assinatura de noticias e de vídeos, um 100% focado em jogos.

Segundo relatos, a Apple está em fases iniciais de planejamento de um suposto “Netflix de jogos” — ou seja, um serviço no qual os usuários pagariam um valor mensal e teriam acesso a um catálogo de games livres para jogar nos dispositivos da Maçã.

O designer Thadeu Brandão — que já apareceu aqui no site diversas vezes com seus belos conceitos — resolveu imaginar como poderia ser esse tal serviço da Apple. A cereja do bolo? Além da própria plataforma de jogos, Thadeu pensou também em um acessório específico que deixaria a experiência ainda melhor e mais completa.

Como podemos ver no vídeo acima, tudo desse novo universo relacionado a jogos viveria dentro de um novo app chamado Apple Control. Nele, usuários poderiam explorar quatro abas: My Games (Meus Jogos), Explore (Explorar), Search (Buscar) e Controllers (Controles) e passear pelo mundo de games da App Store.

Encontrou o título desejado? Basta tocar nele para que o streaming se inicie.

Mas que tal, além de uma plataforma de jogos, um controle bem pequeno e moderno que expande as capacidades dos jogos e pode ser facilmente acoplado a iPhones, iPads e iPods touch? Essa é a ideia do Apple Clips.

São duas peças distintas: do lado esquerdo temos o controle direcional e, do direito, os quatro tradicionais botões físicos — cada peça conta ainda com um botão traseiro (left e right).

É claro que tudo não passa de uma visão de Thadeu — a Apple não sinalizou que deverá seguir um caminho parecido com esse; aliás, a Apple simplesmente não sinalizou nada e tudo que temos agora são rumores. Mas vamos combinar que o conceito ficou muito interessante!