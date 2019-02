Desenvolvedores devem habilitar a autenticação de dois fatores até o fim de fevereiro

Nos últimos dias, membros do Apple Developer Program receberam um email da companhia alertando-os que, a partir do dia 27 de fevereiro, todas as contas de desenvolvedores deverão estar habilitadas para a autenticação de dois fatores (o mesmo recurso de segurança usado para proteger contas do iCloud).

A Apple informou que o recurso deverá ser implementado para ajudar a manter as contas de desenvolvedores mais seguras, garantindo que ninguém (além do próprio desenvolvedor) tenha acesso às credenciais dessa plataforma — mesmo se o invasor tiver a senha. De tabela, isso ajudará a manter o próprio programa de desenvolvimento mais seguro, evitando invasões indesejadas.

Desenvolvedores que utilizam o mesmo ID Apple para o iCloud e para o Apple Developer Program (e habilitaram essa opção) não devem se preocupar. Para o público em geral, a autenticação de dois fatores continua opcional — contudo, a própria Apple destaca que alguns recursos do iOS e do macOS mais recentes exigem esse camada de segurança adicional para serem acessados.

Agora, se você é desenvolvedor (ou não) e possui duas contas distintas para desenvolvimento ou para uso pessoal, saiba como habilitar a autenticação de dois fatores nessa página de suporte da Apple. Nós também publicamos um vídeo explicando melhor esse recurso de segurança das contas da Maçã, confira. 😉