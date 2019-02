Smart Battery Cases para iPhones XS, XS Max e XR estão agora disponíveis para compra [atualizado]

As novas Smart Battery Cases, criadas para os iPhones XS, XS Max e XR, foram lançadas pela Apple em meados de janeiro. Lá nos Estados Unidos, a nova linha de acessórios ficou disponível assim que foi lançada; aqui no Brasil, porém, esse tipo de produto precisa passar pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Isso aconteceu no início da semana e, na ocasião, nós comentamos que tudo agora dependia apenas da Apple. Pois hoje, apenas três dias depois da homologação, as Smart Battery Cases estão disponíveis para compra.

Independentemente do modelo escolhido, o valor é o mesmo: R$1.079,10 (à vista) ou R$1.199,00 (parcelado em até 12x).

Segundo a Apple, as baterias das cases contam com as seguintes especificações:

Smart Battery Case para iPhone XS : até 33 horas de tempo de conversação; até 21 horas de uso da internet; até 25 horas de reprodução de vídeo.

: até 33 horas de tempo de conversação; até 21 horas de uso da internet; até 25 horas de reprodução de vídeo. Smart Battery Case para iPhone XS Max : até 37 horas de tempo de conversação; até 30 horas de uso da internet; até 25 horas de reprodução de vídeo.

: até 37 horas de tempo de conversação; até 30 horas de uso da internet; até 25 horas de reprodução de vídeo. Smart Battery Case para iPhone XR: até 39 horas de tempo de conversação; até 32 horas de uso da internet; até 27 horas de reprodução de vídeo.

Como falamos, as novas Smart Battery Cases são compatíveis com carregadores padrão Qi, então você pode recarregar o seu iPhone e a case ao mesmo tempo em um carregador sem fio numa boa. O status inteligente da bateria é exibido na Tela Bloqueada do seu iPhone e na Central de Notificações, para você saber exatamente quanta carga ainda tem no acessório.

Além disso, ela traz uma porta Lightning na parte inferior na qual você pode utilizar carregadores tradicionais, de recarga rápida (USB‑PD), fones de ouvido com conector Lightning e até mesmo um adaptador de Lightning para AV Digital.

Vale notar que a case destinada ao iPhone XS funciona no modelo X. Não de forma perfeita, mas funciona. Isso porque o encaixe da câmera não fica alinhado (já que há uma pequena diferença na estrutura das câmeras dos aparelhos); além disso, como o design da parte inferior dos dispositivos são diferentes (a furação dos alto-falantes por conta de uma nova antena que existe no XS), a case não fica visualmente perfeita no X. Para completar, pode ser surja um alerta no iOS avisando que a Smart Battery Case não é compatível com o iPhone X, mas basta você ignorá-lo que o acessório funcionará. 😉

Smart Battery Cases de Apple Preço à vista: R$ 1.079,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 99,92

Cores: preta e branca

Lançamento: janeiro de 2018

Atualização 14/02/2019 às 20:56

As cases voltaram a ficar indisponíveis para compra. 🤷🏻‍♂️