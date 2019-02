Waze agora suporta Atalhos da Siri; Pixelmator [Pro], Halide, Lightroom e Obscura 2 também ganham novidades

Cá estamos nós novamente com as atualizações mais importantes de aplicativos relevantes e/ou populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas.

Waze

Um dos aplicativos de navegação mais populares do mundo ganhou um dos recursos mais pedidos pelos usuários: suporte aos Atalhos da Siri.

Com a novidade, os usuários podem configurar comandos por meio da assistente que os levarão diretamente para ações dentro do app, como “me leve para casa” ou “me leve para [lugar favorito]”. Os comandos podem ser gravados pelo usuário para que você os adapte para as suas frases preferidas.

Pixelmator

A versão para iOS do popular editor de imagens foi atualizada para trazer suporte aos novos iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas.

Com a mudança, o app adapta-se perfeitamente às resoluções de tela dos novos tablets e traz suporte, também, ao Apple Pencil de segunda geração — incluindo o seu gesto de toque duplo, que seguirá o comportamento global configurado pelo usuário.

O Pixelmator 2.4.4 também corrige alguns bugs de versões anteriores do app, como ajustes que não funcionavam em certas áreas de edição e uma falha de centralização que não posicionava o conteúdo corretamente na tela.

Pixelmator Pro

Enquanto isso, o Pixelmator Pro para Mac também ganhou sua boa parcela de novidades. A principal delas: agora, o software é capaz de importar fotos tiradas em Modo Retrato em iPhones (rodando o iOS 12 ou superior) e isolar objeto e plano de fundo em camadas distintas.

Ao importar uma foto tirada em Modo Retrato, a camada de máscara fica desabilitada por padrão; basta clicar com o botão direito nela e clicar em “Ativar Máscara” para trabalhar nela. Desta forma, é possível fazer edições ou aplicar efeitos separadamente ao fundo e ao objeto.

Outra novidade do Pixelmator Pro 1.3.1 é um novo comportamento na abertura de novos documentos: agora, eles abrem por padrão em novas abas em vez de novas janelas. A atualização traz ainda novos atalhos de teclado para acesso rápido a determinados recursos.

Halide

O Halide já ganhou os holofotes com o recurso Smart RAW (sobre o qual já falamos aqui), e a atualização mais recente do app de fotografia traz um update da ferramenta de aprendizado de máquina que a torna ainda mais inteligente — embora os desenvolvedores não tenham especificado de que forma, exatamente.

O Halide 1.12 traz também um novo histograma colorido na tela de captura, muito útil para que você analise quais valores RGB estão sendo mais ou menos expostos numa foto.

Obscura 2

Outro app de fotografia deveras popular, o Obscura 2, também adicionou um histograma à sua tela de captura na sua mais recente atualização — e as novidades não param por aí.

O visualizador de imagens também recebeu melhorias, e traz agora as informações (metadados, histórico de edições e mais) em cartões facilmente legíveis. No iPad, novos atalhos de teclado ajudam o usuário a transitar facilmente pela biblioteca e pela tela de captura.

Lightroom CC

Por fim, uma atualização que não está na App Store, mas vale comentar: a Adobe adicionou uma série de novidades no Lightroom CC, seu app de edição de fotos em massa. A principal adição é de uma nova ferramenta chamada de Enhance Details, que utiliza o Sensei (ferramenta de aprendizado de máquina da empresa) para aumentar a resolução e definição e uma foto.

Segundo a Adobe, o recurso pode melhorar a definição de fotos em até 30% — contanto que ela esteja em formato cru. Por enquanto, a ferramenta só chegará ao Lightroom CC e ao Lightroom Classic para Mac e PC; a versão para iOS deve recebê-la em breve. É bom lembrar que, por exigir recursos de sistemas recentes, o Enhance Details só funciona no macOS 10.13 High Sierra ou superiores.

O Lightroom CC ganhou ainda alguns recursos até hoje presentes apenas no Lightroom Classic: a possibilidade de juntar várias fotos em uma única imagem panorâmica ou HDR , o ajuste refinado a uma área determinada da foto e uma indicação de clipping — ou seja, áreas da imagem completamente brancas ou completamente pretas.