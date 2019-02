Apple estende (de novo) bônus na troca de iPhones antigos por novos

Em novembro passado, já como uma possível estratégia para combater as vendas fracas, a Apple iniciou uma promoção no seu programa de trade-in GiveBack, que dá um bônus na compra de um novo iPhone com a entrega do seu smartphone atual da Maçã. A promoção, que aumenta o valor do bônus na compra de iPhones XR, XS ou XS Max, foi subsequentemente ampliada para vários outros países (o Brasil, porém, não faz parte desse programa).

Inicialmente, a oferta “por tempo limitado” valeria até o fim de janeiro; em um determinado momento, ela foi estendida até meados de fevereiro e, agora, novamente a Apple está prorrogando a sua validade — dessa vez, até 25 de março (coincidentemente ou não, a data especulada para o próximo evento da Maçã).

A mudança foi avistada nas famosas “letrinhas de contrato” presentes em sites da Apple ao redor do mundo, mas não nos EUA — por lá, as empresas não são obrigadas por lei a atestar a duração de promoções e ofertas especiais. Ao que tudo indica, entretanto, o bônus deverá ser encerrado ao mesmo tempo em todos os países… se a Maçã não decidir adiar essa data novamente, é claro.

A quem tiver interesse, os países participantes da promoção incluem Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hong Kong, Itália, Japão, Macau, Reino Unido, Suécia, Suíça e Taiwan.

O bônus varia de acordo com país e aparelho; na Inglaterra, por exemplo, o iPhone XS pode ser adquirido por a partir de £749, enquanto o iPhone XR no Canadá pode sair por preços a partir de CA$649.

iPhone XS e XS Max de Apple Preço à vista: a partir de R$ 6.569,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 608,25

Cores: cinza espacial, prateada e dourada

Capacidades: 64GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: setembro de 2018

iPhone XR de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.679,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 433,25

Cores: vermelha, amarela, branca, coral, preta e azul

Capacidades: 64GB, 128GB e 256GB

Lançamento: setembro de 2018

