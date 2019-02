Apple lidera mercado de smartwatches, que cresceu 61% em 2018

Ao contrário do mercado de smartphones, as fabricantes de smartwatches estão celebrando o número de vendas e o crescimento contínuo do segmento — principalmente a Apple. Não surpreendentemente, o gadget vestível da Maçã saiu na frente (mais uma vez) e foi o dispositivo mais popular da categoria nos 12 meses anteriores a novembro passado, como divulgou a NDP.

De acordo com o relatório, o número de smartwatches vendidos entre dezembro de 2017 e novembro de 2018 cresceu 61% em relação ao período anterior. As vendas correspondentes em dólares também subiram, somando cerca de US$5 bilhões no ano passado (um salto de 51% em relação ao ano anterior).

Enquanto a Apple continua como a líder desse mercado, o novo estudo da NDP relevou que as três principais fabricantes desse segmento (Apple, Samsung e Fitbit) foram responsáveis por 88% das vendas no período.

Segundo o diretor de análise da firma, Weston Henderek, a maior “independência” desses dispositivos dos smartphones provou ser um “ponto de inflexão” para os consumidores, que passaram a usar menos os telefones para receber notificações, enviar mensagens e controlar acessórios residenciais inteligentes.

Não obstante, as fabricantes de relógios suíços, como a Fossil, e as marcas com foco em condicionamento físico, como a Garmin, estão trabalhando para aumentar sua participação nesse mercado à medida que continuam expandindo para a categoria de relógios inteligentes.

Outros dados da NDP incluem a adoção de smartwatches por faixa etária: nos Estados Unidos, essa porcentagem cresceu entre os adultos, pulando de 12% (em dezembro de 2017) para 16% no ano passado. Ainda assim, o grande alvo desse mercado tem sido o grupo mais jovem (18 a 34 anos), que soma 23% entre o total de compradores.

Isso, porém, poderá mudar em breve; segundo a NDP, os recursos de saúde do coração, como os incluídos no Apple Watch Series 4, podem aumentar significativamente a popularidade desses gadgets entre a população mais velha em 2019 — mas só saberemos isso no ano que vem, quando a empresa divulgar o próximo relatório referente às vendas do fim de 2018 e 2019.

via 9to5Mac